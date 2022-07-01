Bloomberg назвал сроки возобновления переговоров по иранской ядерной сделке

Переговоры по ядерной сделке с Ираном, вероятно, возобновятся после визита президента США Джо Байдена в регион в этом месяце. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Два европейских дипломата <...> заявили, что, хотя переговоры не продвинулись вперед, ожидается, что усилия по возрождению соглашения будут продолжены после крайнего срока в июле, который ранее предложил наблюдатель из ООН. Третий человек, знакомый с ходом переговоров, сказал, что переговоры могут возобновиться в столице Катара после визита Байдена", - утверждает автор статьи.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на прошлой неделе подтвердил в ходе пресс-конференции, что готовится продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также заявлял, что страна готова возобновить переговорный процесс по ядерной сделке.