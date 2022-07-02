Американские военные отравили воду у берегов Японии

В сточных водах, сброшенных в порт Йокосука с военно-морской базы США, были обнаружены опасные вещества, вызывающие рак - перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС) и перфтороктановая кислота (ПФОК). Об этом сообщает газета Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, анализы воды провели после того, как у побережья в восточной части военно-морской базы была обнаружена пена. Причина утечки химикатов до сих пор не выяснена, однако сообщается, что рядом с очистными сооружениями на базе Йокосука есть пожарное депо (ПФОС и ПФОК являются компонентами пены для тушения огня).

"Муниципальное правительство Йокосука обратилось к министру обороны Японии Нобуо Киши, чтобы национальное правительство разъяснило, владеет ли военно-морская база США в Йокосуке опасными химикатами и использует ли их, чтобы выяснить, насколько безопасно рыбачить в этом районе", - отмечает газета.