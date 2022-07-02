https://news.day.az/world/1475717.html В Гамбурге могут сократить подачу горячей воды
В Гамбурге могут сократить подачу горячей воды
Власти Гамбурга могут ввести ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае нехватки газа.
Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В нынешней ситуации нехватки газа горячую воду в экстремальном случае можно будет подавать только в определенное время суток", - сказал он.
По его словам, власти Гамбурга также могут снизить максимально допустимую температуру в сети централизованного теплоснабжения.
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