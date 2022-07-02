В Гамбурге могут сократить подачу горячей воды

Власти Гамбурга могут ввести ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае нехватки газа.

Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В нынешней ситуации нехватки газа горячую воду в экстремальном случае можно будет подавать только в определенное время суток", - сказал он.

По его словам, власти Гамбурга также могут снизить максимально допустимую температуру в сети централизованного теплоснабжения.