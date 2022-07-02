https://news.day.az/world/1475780.html В Турции опробовали новые Bayraktar - ВИДЕО
В Турции опробовали новые Bayraktar - ВИДЕО
В Турции опробовали новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar AKINCI, который успешно запустил ракету с лазерным наведением. Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе испытаний БПЛА запускал ракету с лазерным наведением LGK-82, которую разработала компания ASELSAN. Bayraktar удалось запустить крылатую ракету на высоте 30 тысяч футов. В качестве системы наведения использовалась турецкая система GÖZDE. Боеприпас, который впервые применяется на подобном типе авиации, точно поразил условную цель.
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