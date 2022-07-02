Турция испытала ракету с системой лазерного наведения новых БПЛА Bayraktar

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci успешно произвел пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки национальной компании Aselsan, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его данным, беспилотник 1 июля вылетел с авиабазы Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте более 9,1 тыс. м запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника. Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Карабахе, Сирии и Ливии.