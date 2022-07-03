В Британии могут принудительно ограничить поставки энергоносителей

Оператор единой британской энергосистемы National Grid сообщил о возможном введении ограничительных мер на поставку энергоносителей в случае, если другие меры по снижению спроса окажутся неэффективными. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если потребуется ограничение спроса, в настоящее время ожидается, что оно будет принудительным в рамках чрезвычайных мер", - заявили в National Grid.

Представители единого британского оператора планируют провести встречу с поставщиками энергоносителей SSE, Exxon, Equinor, RWE, чтобы обсудить возможную экстренную помощь промышленным потребителям.