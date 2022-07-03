https://news.day.az/world/1475900.html В Британии могут принудительно ограничить поставки энергоносителей
В Британии могут принудительно ограничить поставки энергоносителей
Оператор единой британской энергосистемы National Grid сообщил о возможном введении ограничительных мер на поставку энергоносителей в случае, если другие меры по снижению спроса окажутся неэффективными. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если потребуется ограничение спроса, в настоящее время ожидается, что оно будет принудительным в рамках чрезвычайных мер", - заявили в National Grid.
Представители единого британского оператора планируют провести встречу с поставщиками энергоносителей SSE, Exxon, Equinor, RWE, чтобы обсудить возможную экстренную помощь промышленным потребителям.
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