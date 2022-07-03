Турция делится с Узбекистаном опытом в сфере здравоохранения

Главврачи больниц, врачи, медсестры и медицинский персонал из Узбекистана прошли тренинг в Городской больнице Анкары, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Тренинг был организован в целях укрепления братских отношений между Турцией и Узбекистаном, а также развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

В ходе двухнедельного тренинга медицинский персонал из Узбекистана получил новый опыт практики оказания медицинских услуг.

По итогам тренинга главврач Городской больницы Анкары Азиз Ахмет Сурел, главврачи, заместители главврачов и заведующие больницами при Городской больнице Анкары вручили участникам сертификаты.