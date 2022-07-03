В Иране за последние сутки выявлено свыше 700 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 717, скончались шесть человек.

Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 396 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,23 млн случаев заражения, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,06 млн человек, проведено свыше 52,6 миллионов тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено свыше 150 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,6 млн, вторую - 58, третью - 27,7 млн человек.