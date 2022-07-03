Ситуация в Каракалпакстане стабилизировалась

Национальная гвардия Узбекистана призвала жителей и гостей Каракалпакстана соблюдать требования режима чрезвычайного положения, без оснований не выходить на улицу и не верить информации, распространяемой разными ресурсами, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Uz".

Выступая на брифинге в воскресенье в Агентстве информации и массовых коммуникаций в Ташкенте, руководитель пресс-службы Нацгвардии Даврон Жуманазаров сказал, что после визита в Каракалпакстан президента Узбекистана ситуация в регионе стабилизировалась и жизнь возвращается в привычное русло.

Он напомнил, что в республике на месяц введено чрезвычайное положение и комендантский час с 21:00 до 7:00. Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

Усилена охрана особо важных объектов. Ограничено движение транспорта, введены проверка документов граждан и досмотр их вещей. Ограничены въезд и выезд из Каракалпакстана.

"Все эти действия направлены на защиту жителей Каркалпакстана и обеспечение их прав и свобод", - отметил представитель Нацгвардии.

Он сообщил о функционировании круглосуточного телефона Нацгвардии, по которому можно получить информацию о режиме ЧП: 1215.

Даврон Жуманазаров также отметил, что задержаны граждане, распространявшие провокационную информацию и оказывавшие активное сопротивление законным действиям сотрудников правоохранительных органов.