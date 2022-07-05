Экспорт из 67 провинций Турции возрос в I полугодии 2022 года

Стамбул лидирует среди всех провинций Турции по объемам экспорта за первые шесть месяцев текущего года.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Анадолу со ссылкой на данные Союза экспортеров Турции.

Объем экспорта Турции в январе-июне 2022 года увеличился в целом на 20 процентов по сравнению с первым полугодием 2021 года до 126 млрд долларов.

За первые шесть месяцев года предприятия и компании 67 из 81 провинций Турции увеличили объемы поставок за рубеж.

Наибольший объем экспорта в январе-июне пришелся на Стамбул, экспорт этой провинции в период с января по июнь достиг 49,95 млрд долларов. Следом идут провинции Коджаэли - 10,15 млрд долларов, Бурса - 7,92 млрд долларов и Измир - 7,14 млрд долларов.

Пятое место заняла Анкара - 5,35 млрд долларов, шестое Газиантеп - 5,2 млрд долларов, седьмое Сакарья - 2,63 млрд долларов, восьмое Денизли - 2,53 млрд долларов, девятое Маниса - 2,52 млрд долларов, а десятое Хатай - 1,94 млрд долларов.

Среди первых 10 провинций наибольший рост экспорта пришелся на провинцию Коджаэли - 29,4 процента. Следом идут Хатай - 26,7 процента, Измир - 26,4 процента и Стамбул - 22,7 процента.

В Анкаре экспорт вырос на 20,4 процента, в Денизли - 18,5 процента, в Газиантепе - 7,7 процента, в Бурсе - 6 процентов и в Сакарье - 1,8 процента.

Среди 10 провинций с наибольшим объемом экспорта Маниса была единственной провинцией, в которой экспорт сократился по сравнению с прошлым годом на три процента.

В период с января по июнь экспорт только двух городов страны достиг двузначных цифр. 15 провинций увеличили экспорт до более миллиарда долларов. Провинции Кайсери, Конья, Адана, Мерсин и Анталья также экспортировали более миллиарда долларов.