По меньшей мере десять солдат сил безопасности Пакистана получили ранения в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны.

По ее данным, инцидент произошел в городе Мирали, где террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с автоколонной с военнослужащими сил специального назначения. Ранения получили 10 солдат, трое из них были госпитализированы в критическом состоянии.

На месте взрыва проводится антитеррористическая операция.

Радикальные группировки в Северном и Южном Вазиристане добиваются создания так называемого Исламского государства Вазиристан.

Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. Этот высокогорный регион считается одной из горячих точек Пакистана из-за активизации действующих там боевиков "Аль-Каиды", "Исламского движения Восточного Туркестана" , "Исламского движения Узбекистана", а также связанной с движением "Талибан" группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" и других экстремистских структур.