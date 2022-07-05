Британцы протестуют против цен на топливо

Сотни жителей английского графства Глостершир перекрыли трассу М4, чтобы выразить свое возмущение ростом цен на топливо, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Организаторы акции планируют перекрыть движение и по мосту, соединяющему Англию и Уэльс. Британцы в Девоне, Эссексе и других частях королевства жалуются на то, что из-за рекордно высоких (191 пенс за литр) цен многие лишаются работы и не могут свести концы с концами. Правительство призывает демонстрантов успокоиться и не создавать пробки на дорогах.