Британцы протестуют против цен на топливо
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Сотни жителей  английского графства Глостершир перекрыли трассу М4, чтобы выразить свое возмущение ростом цен на топливо, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Организаторы акции планируют перекрыть движение и по мосту, соединяющему Англию и Уэльс. Британцы в Девоне, Эссексе и других частях королевства жалуются на то, что из-за рекордно высоких (191 пенс за литр) цен многие лишаются работы и не могут свести концы с концами. Правительство призывает демонстрантов успокоиться и не создавать пробки на дорогах.