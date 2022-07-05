https://news.day.az/world/1476573.html В России лось неудачно перешёл дорогу - ВИДЕО
В России лось неудачно перешёл дорогу - ВИДЕО
Автомобиль сбил лося в Удмуртии. Видеозапись с места ДТП появилась в российских соцсетях, передает Day.Az.
Судя по кадрам, лось выбежал на проезжую часть. Водитель машины в последний момент среагировал на появление препятствия и нажал на тормоз, однако машина ударила животное.
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