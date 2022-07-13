В Армении усиливается демографический кризис

В Армении в 2022 году стали больше разводиться и меньше заключать браков. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Нацстаткомитета республики.

Так, за пять месяцев 2022 года заключено 6 477 браков, что на 254 меньше аналогичного показателя 2021 года. Наибольшее количество браков - 1517 - зарегистрировано в феврале.

Кроме того, с января по май 2022 года было оформлено 1858 разводов. Это на 210 разводов больше, чем в 2021 году. Разводились же армяне чаще в марте - 400 раз.

В январе-мае 2022 года в стране скончались 12 800 человек, что на 9,5% меньше показателя за тот же период 2021 года. При этом за отчетный период родился 13 581 ребенок, что меньше прошлогоднего показателя на 737.