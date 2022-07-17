https://news.day.az/world/1479711.html В дом первого президента Армении заложили бомбу?
В дом первого президента Армении заложили бомбу?
Поступило сообщение о том, что в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна заложена бомба.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Арам Мусинян.
В настоящее время на территории особняка первого президента Армении работают сотрудники полиции Армении, а также Ереванского полка патрульной службы.
Позже в пресс-службе полиции сообщили, что сигнал оказался ложным. В результате проверки опасных предметов не обнаружено.
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