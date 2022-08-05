В Нью-Мексико внедорожник сбил участников парада

Несколько человек, в том числе двое полицейских, пострадали в результате наезда внедорожника на участников проходившего в штате Нью-Мексико парада. Об этом в пятницу сообщило региональное издание Albuquerque Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени в городе Гэллап. Согласно появившимся в соцсетях видео, автомобиль коричневого цвета проехал по маршруту парада представителей "межплеменных объединений", и сбил несколько человек. При этом часть присутствовавших успела убежать и скрыться от несущейся машины.

"Несколько человек, включая двоих служащих полиции Гэллапа, пострадали, им оказывается помощь на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции города, которое приводит издание.

Правоохранители задержали водителя машины и ведут расследование.