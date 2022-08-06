В Японии подтвержден третий случай заболевания оспой обезьян. Заражение выявлено у мужчины, приписанного к базе ВВС США "Йокота". Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые два случая заражения в Японии были подтверждены в июле, все они были выявлены у мужчин, вернувшихся из-за рубежа.

В данном случае мужчина не выезжал за пределы страны, однако, по данным СМИ, общался с кем-то, кто недавно въехал в страну. В настоящее время он госпитализирован на территории базы.