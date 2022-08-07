В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Эпицентр стихии находился в 130 километрах к юго-западу от города Анталья. Очаг залегал на глубине 50 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.