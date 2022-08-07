https://news.day.az/world/1485299.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Эпицентр стихии находился в 130 километрах к юго-западу от города Анталья. Очаг залегал на глубине 50 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре