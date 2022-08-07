36 человек погибли, 311 ранены при ударе Израилем по сектору Газа
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Число жертв ударов Израиля по сектору Газа выросло до 36 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом передает министерство здравоохранения прибрежного анклава.

Помимо этого, еще 311 человек пострадали. 