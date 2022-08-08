Скончался экс-руководитель Amazon.com

Один из ранних инвесторов и бывший директор Amazon.com Том Алберг скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина смерти не раскрывается, но известно, что год назад Алберг пережил инсульт

В середине 90-х годов Алберг помог основателю Amazon Джеффу Безосу собрать инвестиции для сайта, специализирующегося на интернет-торговли. Алберг должен был в том числе объяснять потенциальным спонсорам перспективы зарождающегося интернета. За год Безос и Алберг собрали $1 млн от 22 человек, включая своих родителей.

Безос основал свою компанию в июле 1994 года, а в июле 1995 года открыл веб-сайт Amazon.com, который изначально продавал только книги. В первые несколько недель продажи Amazon составляли от $6-10 тыс., а к концу сентября компания зарабатывала $20 тыс. в неделю. Алберг занимал роль директора сайта Amazon.com в период с июня 1996 года по май 2019 года.

Джефф Безос выразил свои соболезнования бывшему бизнес-партнеру в социальных сетях.

"Он [Алберг] был визионером и очень хорошим человеком. Мне повезло, что ты был рядом со мной, Том", - заявил основатель Amazon.