Массовая драка со стрельбой в Петербурге - ВИДЕО
Камера видеонаблюдения сняла массовую драку со стрельбой в Петербурге. Как передает Day.Az, это видео оказалось в распоряжении РЕН-ТВ.
На опубликованных кадрах можно увидеть, в частности, как группа людей избивает упавшего на асфальт человека. Его тащат за руку по асфальту в сторону.
Причины и обстоятельства конфликта пока неизвестны.
Минувшей ночью сообщалось, что в пригороде Санкт-Петербурга Мурино на Екатерининской улице произошла массовая драка со стрельбой. Известно о как минимум одном пострадавшем. При этом некоторые СМИ сообщили, что в конфликте якобы принимал участие боец Тарасов.
Однако сам спортсмен в комментарии РЕН ТВ опроверг эти сообщения. Он рассказал, что был на месте, но в драке не участвовал, но видел произошедшее.
По факту произошедшего было заведено дело по статье о хулиганстве. Участников инцидента ищут.
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