Режим ЧС введен в Приамурье

Свыше 80 домов подтоплено в Амурской области, более 30 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за сложной гидрологической обстановки. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , в регионе ввели режим ЧС, сообщает в понедельник региональное правительство.

"В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Как уточняется, все службы работают сейчас в усиленном режиме. Так, помощь пострадавшим от паводков оказывают более 150 спасателей, также задействовано около 40 единиц техники, 14 плавсредств и два плавающих транспортера ПТС-М.

Резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, а также Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа.

На территории семи муниципальных образований в 13 населенных пунктах на данный момент подтоплено 82 жилых дома. Помимо этого, в зоне паводка оказались 200 придомовых территорий, свыше 150 из них - в Зейском районе.

32 населенных пункта региона остались без автотранспортной доступности. Из-за повреждения дорог и мостов полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов.

Из подтопленных территорий было эвакуировано 158 человек, 49 из них - дети.