Компании ЕС призвали Британию очистить свой газ от опасных примесей

Ряд компаний Европейского союза призвали Великобританию принять меры в отношении опасных примесей, содержащихся в поставляемом страной природном газе. Об этом сообщает газета The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что Великобритания нарастила поставки газа в страны Евросоюза на фоне беспокойства и о том, что экспорт газа из России полностью прекратиться. Страна перерабатывает крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара, а после направляет по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды. Ожидается, что зимой государство будет полагаться поступающих обратно газ из более объемных хранилищ континентальной Европы.

При этом, по данным газеты, за последние несколько месяцев количество примесей в голубом топливе достигло беспрецедентного уровня, а с начала года загрязнение потока привело к ограничению работы трубопровода между Британией и Бельгией и дважды привело к остановке трубопровода на ремонт. В материале подчеркивается, что в обнаруженных примесях есть токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы, и, если Британия не решит проблему и продолжит увеличивать поставки, их могут приостановить из-за соображений безопасности.