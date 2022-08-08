https://news.day.az/world/1485551.html В Кабуле пропала мобильная связь
В Кабуле пропала мобильная связь
В большей части Кабула пропала телефонная связь, 8 августа сообщает телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что во многих районах афганской столицы были отключены телекоммуникационные услуги. Жители города жалуются, что мобильные телефоны не работают.
Руководство Кабула и Афганистана пока не прокомментировали ситуацию.
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