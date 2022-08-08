Момент взрыва газового баллона в пикапе в России

Опубликовано видео с моментом взрыва пикапа под Ростовом-на-Дону.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить момент взрыва уже горящего пикапа.

Известно, что инцидент произошел на Кагальницком шоссе под Ростовом-на-Дону. По мнению очевидцев, в автомобиле взорвался баллон с пропаном.

На текущий момент неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате происшествия.