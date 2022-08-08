https://news.day.az/world/1485557.html Момент взрыва газового баллона в пикапе в России - ВИДЕО
Момент взрыва газового баллона в пикапе в России - ВИДЕО
Опубликовано видео с моментом взрыва пикапа под Ростовом-на-Дону.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить момент взрыва уже горящего пикапа.
Известно, что инцидент произошел на Кагальницком шоссе под Ростовом-на-Дону. По мнению очевидцев, в автомобиле взорвался баллон с пропаном.
На текущий момент неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате происшествия.
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