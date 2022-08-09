В еще одной стране выявлен первый случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что в стране зафиксирован первый смертельный случай в результате заражения оспой обезьян. Об этом Минздрав республики сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Один пациент умер в понедельник, 8 августа 2022 года, в результате имевшегося у него ранее заболевания", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Эквадоре, по данным Минздрава, зафиксировано 10 случаев заражения оспой обезьян.