Во Франции бушуют лесные пожары

Более 1,2 тыс. человек эвакуированы из французских департаментов Лозер и Аверон в безопасные места из-за лесных пожаров. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, пожар, вспыхнувший в понедельник вечером в Ле Массегро, быстро распространился на соседние коммуны. "За ночь из домов и кемпингов в безопасные места были эвакуированы 1,2 тыс. человек. Им всем была оказана необходимая помощь", - отметили в префектуре Аверона.

По данным властей, к настоящему моменту пожары уничтожили более 700 гектаров растительности. В операции по тушению огня задействованы около 600 пожарных. Во вторник утром, как сообщила префектура Аверона, "в зону бедствия будут переброшены дополнительные воздушные ресурсы - три противопожарных самолета Canadair".

Власти региона предполагают, что пожар мог начаться из-за возгорания сельскохозяйственной машины. По словам пожарных, аномальная жара и сильная засуха повышают риск возникновения новых очагов в этом районе.

Ранее Национальная метеорологическая служба Meteo France назвала июль вторым самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений во Франции. В июле в республике выпало всего 9,7 мм осадков, что на 84% меньше среднестатистических показателей с 1991 по 2020 год.

Аномально жаркая погода, ветра и засуха стали причинами возникновения крупных природных пожаров в разных регионах страны. Согласно данным спутниковой системы ЕС по мониторингу поверхности Земли "Коперникус" (Copernicus), во Франции с начала года в результате природных пожаров сгорело более 48 тыс. гектаров растительности. Самый крупный очаг был зафиксирован в июле в департаменте Жиронда. Там за десять дней выгорело около 21 тыс. гектаров лесного массива. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении организовать общенациональный проект по восстановлению лесов.