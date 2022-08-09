В Польше ожидают семикратного увеличения цены на газ

Мэр польского города Пясечно Даниэль Путкевич обратился в Министерство климата и окружающей среды Польши в связи с ожидаемым резким повышением цен на отопление. В интервью изданию Polsat News градоначальник заявил, что счета за оплату энергии в скором времени могут увеличиться в четыре раза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно текущим прогнозам, предложение газа может увеличиться в семь раз <...>. Индивидуальные потребители находятся под неким защитным зонтиком, когда речь идет о ценах на газ. С другой стороны, я не знаю, есть ли у правительства системное решение для получателей тепла, вырабатываемого городскими теплоцентралями", - сказал он.

Накануне министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию Sieci заявила, что Еврокомиссия не заставит ее страну сокращать потребление газа и делиться им с соседями. Она отметила, что инфраструктура и газопроводы - это собственность Польши, и только поляки могут решать, как ей распоряжаться и кому предоставлять, а Еврокомиссия не сможет ни к чему "принудить" эту страну.