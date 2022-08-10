https://news.day.az/world/1486047.html Заплывшая в Сену истощенная белуха погибла - ВИДЕО
Заплывшая в Сену истощенная белуха погибла - ВИДЕО
Во Франции погибла истощенная белуха, неделю назад заплывшая в реку Сена. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Утром 10 августа началась операция по спасению морского животного. Его планировали перевезти в прибрежный город Уистреам и поместить в шлюз с морской водой.
Во время транспортировки состояние здоровья белухи резко ухудшилось, после чего спасатели приняли решение усыпить ее.
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