Два сухогруза с украинским продовольствием вошли в территориальные воды Турции

Два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, Ocean Lion и Rahmi Yagci, вышедшие из украинского порта во вторник утром, в среду вошли в территориальные воды Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Согласно его информации, Ocean Lion в 22:57 по Баку находился недалеко от входа в Босфор, Rahmi Yagci со скоростью примерно 8,5 морской мили в час направляется к проливу.

9 августа Минобороны Турции сообщило о выходе двух сухогрузов из украинского порта Черноморск. По информации ведомства, Ocean Lion с 64 тыс. тонн кукурузы направляется в Южную Корею, а Rahmi Yagci с 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла следует в Стамбул.