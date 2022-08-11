Возобновлены поставки нефти из России в Словакию

После временного перерыва возобновились поставки российской нефти в Словакию.

Как передает Day.Az, об этом сообщила словацкая компания "Словнафта".

"Сырая нефть по трубопроводу "Дружба" дошла до Словакии. Завтра будут возобновлены поставки нефти и в Венгрию", - сказал он. Об этом сообщил пресс-секретарь "Словнафты" Антон Молнар.

Отметим, что прокачка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена из-за транзитного сбора, который должен был быть уплачен Украине.