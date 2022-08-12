У Германии могут возникнуть экономические проблемы из-за пересохшего Рейна

По немецкой реке Рейн транспортировались 80% всех перевозимых по воде грузов в стране. Сейчас уровень водной артерии снизился до опасных значений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

The Daily Mail пишет, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки.

В 2018 году Европа пережила последнюю крупную засуху, тогда Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, это едва не спровоцировало рецессию в ФРГ.

В 2022 году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на 0,5 %.

Старший научный сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети говорит, что в текущем году ситуация может быть опаснее, чем в 2022.