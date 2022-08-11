В мире растет число случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 587 млн 474 тыс. 363, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 427 тыс. 326 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения:

Случаи COVID-19 Случаи смерти пациентов

США 92 млн 562 тыс. 177 1 млн 35 тыс. 548

Индия 44 млн 206 тыс. 996 526 879

Бразилия 34 млн 66 тыс. 680 531

Франция 34 млн 359 тыс. 13 153 950

Германия 31 млн 439 тыс. 645 145 394

Великобритания 23 млн 634 тыс. 561 186 798

Италия 21 млн 400 тыс. 179 173 571

Южная Корея 20 млн 983 тыс. 169 25 441

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 827. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 156, Франции - 2 332, Германии - 1 724, Великобритании - 2 711, Италия - 2 880, Южной Корее - 495. Сведения по США отсутствуют.