Германии предрекли массовые протесты и беспорядки зимой

Из-за роста цен, агрессии и напряженности в обществе этой зимой на Германию могут обрушиться массовые протесты и беспорядки. Об этом заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также чиновник предрек ФРГ возможность терактов с целью совершения государственного переворота. "И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль", - заявил он.