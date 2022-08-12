https://news.day.az/world/1486535.html Германии предрекли массовые протесты и беспорядки зимой
Германии предрекли массовые протесты и беспорядки зимой
Из-за роста цен, агрессии и напряженности в обществе этой зимой на Германию могут обрушиться массовые протесты и беспорядки. Об этом заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также чиновник предрек ФРГ возможность терактов с целью совершения государственного переворота. "И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль", - заявил он.
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