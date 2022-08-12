В Германии решили снизить температуру отопления

Общественные здания в ФРГ с осени будут отапливаться максимум до 19 градусов. Такое решение принял министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов", - постановил он.