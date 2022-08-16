Студент в России ограбил пункт выдачи заказов Wildberries

18-летний студент из Владивостока ограбил пункт выдачи заказов Wildberries, сообщает УМВД по Приморскому краю, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Молодой человек закупился товарами на маркетплейсе на 60 тысяч рублей. Забирать он их пришел в пункт выдачи заказов, надев маску, кепку и капюшон. Видимо, чтобы не распознали камеры, в объектив которых он попал.

Парень померил все вещи, подошел к консультанту, сделал вид, что оплачивает заказ, а затем схватил пакеты и сбежал. Работника пункта выдачи заказов бросилась за воришкой, однако догнать его не смогла.

Добраться до злоумышленника смогли полицейские, установив личность после изучения записей камер видеонаблюдения. По словам воришки, часть награбленного он успел продать, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

На студента завели уголовное дело по статье "Грабеж", ему грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.