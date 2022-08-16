https://news.day.az/world/1487667.html В Анкаре выпало рекордное количество осадков - ВИДЕО
В Анкаре выпало рекордное количество осадков - ВИДЕО
Рекордное количество осадков выпало в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Государственная метеорологическая служба Турции предупредила жителей столицы об опасностях, связанных с проливным дождём и сильным ветром. Главные улицы города превратились в реки, которые автомобилям пришлось буквально переплывать. Некоторые здания, в том числе ASTI (Междугородный автобусный терминал Анкары), оказались затоплены.
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