В Лос-Анджелесе бандит устроил гонки со стрельбой в стиле GTA

В Лос-Анджелесе местный бандит угнал у мужчины автомобиль и устроил гонки от полиции в стиле GTA. Об этом сообщил представитель Столичного управления полиции Лас-Вегаса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, сделанных с вертолета, видно, как преступник, в котором опознали Джастина Венегаса, остановился около белого Chevrolet Avalanche, после чего вылез из своего транспортного средства и залез в понравившуюся ему машину. Водителя угнанного авто он оставил на проезжей части.

После этого сотрудники правоохранительных органов начали преследование Венегаса. Отмечается, что угонщик летел по трассе со скоростью до 160 километров в час и яростно отстреливался от преследующих его полицейских. Те в ответ были вынуждены открыть огонь прямо через лобовое стекло служебного автомобиля.

Задержать нарушителя удалось лишь после того, как его машина врезалась в полицейский автомобиль.

В Fox 5 Vegas уточнили, что 40-летний Джастин Венегас находился под наблюдением следователей как фигурант вооруженного угона автомобиля в мае.

Сообщается, что под конец гонки пострадали как угонщик, так и один из полицейских.

Венегасу предъявили ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.