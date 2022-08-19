Армянские контрабандисты арестованы в Москве

Граждане Армении арестованы по делу о контрабанде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, Солнцевский суд Москвы арестовал до 11 сентября неработающих граждан Армении Артака Айвазяна, Карена Дарбиняна и Армана Арутюняна. Их задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке контрабандным путем переправить из России в ОАЭ 225 кг золота в слитках по 1 кг и 12 кг на сумму 800 млн руб. Защита фигурантов считает, что уголовное дело было возбуждено таможней незаконно. В отношении троих подельников контрабандистов - граждан России - следствие ограничилось подпиской о невыезде.

Уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору) было возбуждено 12 августа отделом дознания Внуковской таможни по факту попытки вывоза за пределы России золотых слитков весом 225 кг и стоимостью на сегодняшний день примерно 800 млн руб.

Отслеживая движение людского потока в зале отлета аэропорта по мониторам, таможенники обратили внимание на трех пассажиров: они с заметным усилием тащили за собой тяжелые чемоданы на колесиках. Все трое направлялись в сторону ворот вылета самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Ереван. Подданные Армении, входящей в Евразийский экономический союз, воспользовались своими льготами, благополучно миновали таможенный контроль и остановились в зале вылета. Через некоторое время к ним подошли три человека с чемоданами, но уже пустыми. Они собирались, как выяснилось позже, лететь в ОАЭ.

На мониторе было отчетливо видно, как встретившиеся поменялись чемоданами: те, кто собрался лететь в ОАЭ, потащили тяжелые чемоданы, а освободившиеся от груза отправились к месту посадки налегке. Это обстоятельство заинтересовало таможенников, решивших проверить багаж вылетающих в Эмираты.

В ходе досмотра таможенники обнаружили в чемоданах летевших в ОАЭ (они оказались россиянами) в общей сложности 71 золотой слиток - 14 слитков по 12 кг каждый и 57 слитков по 1 кг, которые не были задекларированы и не прошли таможенный досмотр.

В результате жители Еревана Айвазян, Дарбинян и Арутюнян, а также их российские сообщники были задержаны для выяснения обстоятельств. Позднее было возбуждено уголовное дело, так как стоимость слитков значительно превышала 100 тыс. руб. (сумму, до которой наступает административная ответственность). На слитках, по данным таможни, имелись серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.

13 августа таможенники Внуково обратились в Солнцевский суд с ходатайствами об аресте граждан Армении, опасаясь, что те могут скрыться. В отношении граждан России дознание ограничилось подпиской о невыезде. Защита граждан Армении просила суд ограничиться для них домашним арестом, так как, по мнению адвокатов, в действиях фигурантов отсутствовал состав преступления. Суд, тем не менее, удовлетворил ходатайство дознавателей таможни аэропорта.

В настоящее время решается вопрос о том, кому для дальнейшего расследования будут переданы материалы этого дела.