Съемки шестого сезона сериала «Корона» будут приостановлены из-за смерти Елизаветы II

Съемки шестого сезона сериала "Корона" (The Crown) поставят на паузу после смерти королевы Елизаветы II - об этом пишет издание Variety со ссылкой на источник, близкий к создателю шоу Питеру Моргану.

Как передает Day.Az со ссылкой на kanobu, официально стриминг-сервис Netflix пока не подтвердил информацию об этом.

О смерти Елизаветы II, взошедшей на престол королевы Великобритании в 1952 году, стало известно 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет. Сериал "Корона" рассказывает о правлении Елизаветы II в разные периоды ее жизни и выходит на Netflix с 2016 года.

Пятый сезон "Короны" получит релиз в ноябре этого года, однако точная дата выхода пока не была анонсирована. Ожидается, что продолжение сосредоточится на жизни королевской семьи Великобритании в 1990-х годах и затронет гибель принцессы Дианы в 1997 году. Имелда Стонтон исполнит роль Елизаветы II, Джонатан Прайс - принца Филиппа, Доминик Уэст - принца Чарльза, а Элизабет Дебики сыграет роль принцессы Дианы.