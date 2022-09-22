Мужчина из Индии установил на автомобиле мировой рекорд

Мужчина из Индии установил мировой рекорд, проехав задним ходом на автомобиле 16 километров менее чем за 30 минут, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал рекордсмен, он увлекся автомобилями еще в 10-летнем возрасте. Чтобы установить свое достижение, индиец, по его словам, усердно тренировался в течение нескольких месяцев. Объясняя свой рекорд, мужчина уточнил, что надеется привлечь внимание молодых водителей к вопросам безопасности на дорогах.

Индиец рад, что ему удалось вписать своем имя в историю, но в шутку жалуется, что теперь у него болит шея, так как почти полчаса ему приходилось смотреть назад. Кроме того, автомобилист посоветовал всем, кто хочет попытаться побить его рекорд, принять все меры предосторожности и не подвергать опасности свою и чужую жизнь.