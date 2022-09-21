Великобритания получила три американских подводных беспилотника REMUS 100

Королевский флот Великобритании получил три подводных беспилотника REMUS 100, разработанных Океанографическим институтом США. Об этом сообщает GlobeNewswire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аппараты предназначены для исследования мирового океана и снабжены измерителями глубины и скорости течения, двухчастотным сонаром, способным формировать трехмерные изображения океанской толщи с разрешением около 6 см.

С помощью таких аппаратов США проводили очистку вод от мин в ходе войны в Ираке.