Курс фунта стерлингов опустился до минимума с 1985 года

Стоимость официальной валюты Великобритании опустилась ниже психологически важной отметки в $1,1, обновив минимум с 1985 года. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com.

Это случилось после того, как правительство Соединенного Королевства объявило о планах по сокращению налогов в стране.

В 15:37 (18:37 по бакинскому времени) курс фунта стерлингов опустился до $1,0909. К 21:50 по бакинскому времени £1 стоил $1,08. С начала года курс британской валюты подешевел относительно доллара на 18,5%.