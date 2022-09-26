В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране

Для Евросоюза и его государств-членов широкомасштабное и непропорциональное применение силы иранских властей против ненасильственных демонстрантов, выражающих протест по случаю смерти Махсы Амини, является неоправданным и неприемлемым, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"За последнюю неделю, после жестокого обращения с Махсой Амини со стороны полиции нравов и ее смерти в заключении, женщины и мужчины по всему Ирану воспользовались своим фундаментальным правом на собрания и протесты. Растущее число сообщений указывает на то, что несмотря на неоднократные призывы к сдержанности, реакция иранских сил безопасности и полиции на демонстрации была несоразмерной и привела к гибели людей и большому числу раненых", - говорится в заявлении Борреля.

В документе подчеркивается, что "еще одним поводом для беспокойства является решение соответствующих иранских властей строго ограничить доступ в интернет и заблокировать платформы для обмена мгновенными сообщениями, поскольку оно грубо нарушает свободу выражения мнений".

Кроме того, в ЕС ожидают, что "Иран уточнит количество погибших и арестованных, освободит всех ненасильственно выражавших протест демонстрантов и обеспечит надлежащую правовую процедуру для всех задержанных".

В Брюсселе указывают на то, что "убийство Махсы Амини должно быть должным образом расследовано, и каждый виновный в ее смерти должен быть привлечен к ответственности".

В Иране волну протестов вызвала смерть 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за "неправильного ношения" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась.

При этом в полиции заявляют, что она умерла от сердечного приступа, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешение увидеть ее тело.