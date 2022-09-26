Стрельба в российском военкомате

В Иркутской области в Усть-Илимске мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале, передает Day.Az.

Власти подтвердили информацию о стрельбе в военкомате, о которой ранее сообщалось в СМИ.

В результате стрельбы был ранен военком - его доставили в реанимацию, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил Кобзев. Губернатор добавил, что стрелка задержали.