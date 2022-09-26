https://news.day.az/world/1498325.html Стрельба в российском военкомате - ВИДЕО
Стрельба в российском военкомате - ВИДЕО
В Иркутской области в Усть-Илимске мужчина открыл стрельбу в военкомате. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале, передает Day.Az.
Власти подтвердили информацию о стрельбе в военкомате, о которой ранее сообщалось в СМИ.
В результате стрельбы был ранен военком - его доставили в реанимацию, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил Кобзев. Губернатор добавил, что стрелка задержали.
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