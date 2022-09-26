В Чехии запасы газа превысили 3 млрд куб. м

Запасы газа в подземных газохранилищах в Чехии превысили 3 млрд куб. м. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня наши запасы газа превысили уровень в 3 млрд куб. м, - отметил он. - Для сравнения - в прошлом году максимальный уровень запасов газа составил 2,818 млрд куб. м".

В Чехии принятые на государственном уровне меры по экономии в стране энергии дали, по словам Сикелы, значительные результаты. Благодаря действиям властей и ответственному подходу граждан удается более эффективно, чем в прошлые годы, экономить природный газ. Ежегодно республика потребляет около 9 млрд куб. м газа.

Министр проинформировал ранее, что вскоре ожидает согласование странами Евросоюза (ЕС) предложений Еврокомиссии в сфере энергетики с учетом необходимости экономии энергетических ресурсов в сообществе. Это произойдет, по его словам, на экстренной встрече министров ЕС по энергетике в пятницу.