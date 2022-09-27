https://news.day.az/world/1498661.html Поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью остановлены
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью остановлены
Поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" полностью остановлены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации "Газпрома", в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.
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