Поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью остановлены

Поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" полностью остановлены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации "Газпрома", в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.