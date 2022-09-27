Стало известно, как ЕС планирует обеспечить себя электричеством этой зимой

Страны Европейского союза смогут обеспечить себя электроэнергией за счет дорогого импорта сжиженного природного газа, предполагает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В предстоящий зимний период регион может в совокупности импортировать СПГ почти на 40% больше, чем годом ранее", - пишет автор.

При этом на спотовом рынке цена СПГ значительно выросла по сравнению c прошлыми годами.

Брюссельский аналитический центр Bruegel утверждает, что доля России среди поставок газа в Евросоюз снизилась с 40% до 20%. При этом большинство газохранилищ в Европе заполнены до отметки в 85%, чего теоретически должно хватить для прохождения отопительного сезона.