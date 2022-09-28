Граждане США вынуждены голодать

В США увеличилось число граждан, испытывающих финансовые трудности в связи с окончанием продовольственных льгот и растущей инфляцией. Голод распространяется среди американцев, имеющих стабильную, но низкооплачиваемую работу, сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

"Всплеск инфляции в США особенно тяжело сказался на семьях, находящихся на грани нищеты. Медсестры, обслуживающий персонал, продавцы в магазинах и кровельщики уже обращаются за помощью в продовольственные банки", - говорится в материале.

Согласно статистическим данным Бюро статистики труда, рост инфляции напрямую сказался на усилении проблем среди населения США. Так, в период с 29 июня по 11 июля, когда среднегодовой уровень инфляции в стране был 9,1%, число американцев, столкнувшихся с нехваткой продовольствия увеличилось до 24,53 млн. Для сравнения, в начале года этот показатель был на отметке 22,75 млн.