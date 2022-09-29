Девушки так лихо танцевали на вечеринке, что провалились под землю

В Бразилии праздник едва не закончился трагедией. В небольшом южноамериканском городке семья собралась отметить день рождения, и в разгар торжества земля буквально ушла из-под ног танцующих гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, находящиеся поблизости родственники помогли девушкам выбраться из заточения.

В итоге никто не пострадал.