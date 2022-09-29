https://news.day.az/world/1498977.html Девушки так лихо танцевали на вечеринке, что провалились под землю - ВИДЕО
Девушки так лихо танцевали на вечеринке, что провалились под землю - ВИДЕО
В Бразилии праздник едва не закончился трагедией. В небольшом южноамериканском городке семья собралась отметить день рождения, и в разгар торжества земля буквально ушла из-под ног танцующих гостей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, находящиеся поблизости родственники помогли девушкам выбраться из заточения.
В итоге никто не пострадал.
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